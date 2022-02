V FJK se počasi zmanjšuje pritisk na bolnišnice

V FJK so danes ob 7089 PCR testiranjih potrdili 500 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,04-odstoten. Opravili so še 10.695 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 936 novih okužb (delež 8,75-odstoten).

Umrlo je 9 bolnikov s covidom-19.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 390 bolnikov s covidom-19, kar je 17 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 41, dva več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4622 bolnikov s covidom-19, in sicer 1115 na Tržaškem, 2220 na Videmskem, 887 na Pordenonskem in 400 na Goriškem. Ozdravelo je 251.103 ljudi, klinično zdravih je 323, v samoizolaciji pa je 37.338 ljudi, kar je 2280 manj kot včeraj, ko jih je bilo 39.618. Včeraj se je to število v primerjavi s sredo znižalo za 1099.