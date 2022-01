V FJK skoraj 4000 novih okužb

V FJK so danes ob 11.562 PCR testiranjih potrdili 2030 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,56-odstoten. Opravili so še 13.043 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1901 novih okužb (delež 15.98-odstoten).

Največ novih okužb so potrdili v starostni kategoriji od 20. do 29. leta (21,29%), sledita kategorija od 50. do 59. leta (16,36%) in kategorija do 19. leta (16,10%).

Umrlo je 10 ljudi.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 309 bolnikov s covidom-19, trije več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 29, eden več.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4252 covidnih bolnikov, in sicer 1026 v Trstu, 2085 v Vidmu, 789 v Pordenonu in 352 v Gorici. Ozdravelo je 139.956 ljudi, klinično zdravih je 537, v samoizolaciji pa je 22.694 ljudi.