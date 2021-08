V FJK skupno potrdili 94 novih okužb

V FJK so ob 4198 PCR testiranjih potrdili 79 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,88-odstoten. Opravili so še 1304 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 15 novih okužb (delež 1,15-odstoten). Polovico okužb so potrdili pri ljudeh pod 29. letom starosti.

Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Na covidnih oddelkih deželnih bolnišnic je hospitaliziranih 22 bolnikov s covidom (trije več kot včeraj), na oddelkih za intenzivno nego pa so sprejeli še enega covidnega bolnika in se zdaj zravijo štirje bolniki s covidom-19.

Od začetka pandemije je umrlo 3790 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.601 ljudi, klinično zdravih je 49. v samoizolaciji pa je trenutno 734 ljudi.