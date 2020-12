V FJK število aktivno okuženih spet navzgor

V FJK so ob 6427 testiranjih potrdili 658 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 10,24-odstoten in se je tako rahlo zvišal v primerjavi z včerajšnjimi podatki. Umrlo je 21 bolnikov s covidom-19, tem je treba prišteti še 9 smrtnih žrtev v obdobju med 1. in 6. decembrom.

Od začetka pandemije se je v FJK skupaj okužilo 36.484 ljudi, in sicer 8.223 v Trstu, 16.148 v Vidmu, 7291 v Pordenonu in 4.378 v Gorici. Tem je treba prišteti še 444 oseb izven dežele.

Število aktivno okuženih se je po nekajdnevnem upadanju spet zvišalo. Trenutno je 15.366 aktivno okuženih, 27 več kot včeraj. Povečalo se je tudi število bolnikov s covidom-19 na intenzivnih negah, ki jih je danes 64, kar je 6 več kot včeraj. Na drugih oddelkih pa je hospitaliziranih 658 covidnih bolnikov, 7 manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 1089 bolnikov s covidom-19, in sicer 360 v Trstu, 443 v Vidmu, 226 v Pordenonu in 60 v Gorici.

Doslej je ozdravelo 20.029 ljudi, klinično zdravih je 489, v samoizolaciji pa 14.155 ljudi.