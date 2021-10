V FJK število hospitaliziranih covidnih bolnikov v rahlem porastu

V FJK so danes ob 1460 PCR testiranjih potrdili 64 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je poskočil na 4,38% in je tako za 1,63% višji kot v soboto, ko je bil 2,75-odstoten. Opravili so še 4790 hitrih antigenskih testov, pri čemer so potrdili 7 novih okužb (delež 0,15-odstoten).

Umrla je ena , covidna bolnica, 82-letna ženska, ki je bila hospitalizirana v pordenonski bolnišnici. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 54 bolnikov s covidom-19, kar je 4 več kot v soboto, osem pa jih potrebuje intenzivno zdravljenje.

Od začetka pandemije je skupaj umrlo 3847 bolnikov s covidom-19, in sicer 842 v Trstu, 2026 v Vidmu, 682 v Pordenonu in 297 v Gorici. Ozdravelo je 110.580 ljudi, klinično zdravih je 31, v samoizolaciji pa je 1246 ljudi.