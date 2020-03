V FJK strožje kot drugje: stop rekreaciji in sprehodom

Predsednik dežele Massimiliano Fedriga je danes podpisal odredbo z dodatnimi, še ostrejšimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. V odstavku, kjer so omenjene športne in motorične dejavnosti ter sprehodi, je zapisano, da so na odprtih javnih površinah prepovedane »motorične in športne dejavnosti ter sprehajanje, tudi za posameznike.«

To je še strožja omejitev od tiste, objavljene v četrtkovi Fedrigovi odredbi, ki je prepovedovala »motorične in športne dejavnosti, sprehode in zadrževanje na gosteje obiskanih območjih, zlasti v parkih, odprtih za javnost, ali javnih vrtovih oziroma drugih območjih, kjer se ljudje zadržujejo v večjem številu.«