V FJK trije covidni bolniki več na intenzivnem zdravljenju

V FJK so danes ob 6036 PCR testiranjih potrdili 248 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,11-odstoten, rahlo nižji od včerajšnjega, ko je bil 4,35-odstoten. Opravili so še 16.239 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 19 novih okužb (delež 0,12-odstoten). Umrla je ena bolnica s covidom-19, in sicer 90-letna ženska na svojem domu.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 61 bolnikov s covidom-19, dva več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 13, trije več.

Od začetka pandemije je umrlo 3853 ljudi, in sicer 845 na Tržaškem, 2029 na Videmskem, 682 na Pordenonskem in 297 na Goriškem. Ozdravelo je 110.969 ljudi, klinično zdravih je 42, v samoizolaciji pa je 1748 ljudi.