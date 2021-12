V FJK umrlo 14 covidnih bolnikov

V FJK so danes ob 9036 PCR testiranjih potrdili 694 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,68-odstoten. Opravili so še 14.471 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 116 novih okužb (delež 0,8-odstoten). Med novimi okuženimi je nekaj več kot 53 odstotkov žensk in nekaj manj kot 47 odstotkov moških, kar 182 pa je mladih pod 19. letom.

Umrlo je 14 covidnih bolnikov.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 297 bolnikov s covidom-19, kar je 16 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 30, dva več.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4099 bolnikov s covidom-19, in sicer 961 v Trstu, 2062 v Vidmu, 740 v Pordenonu in 336 v Gorici. Ozdravelo je 128.291 ljudi, klinično zdravih je 327, v samoizolaciji pa jih je 7632.