V FJK umrlo devet covidnih bolnikov, pet na Tržaškem

V FJK so danes ob 6335 PCR testiranjih potrdili 345 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 5,45-odstoten. Opravili so še 24.755 hitrih antigentskih testov, ob katerih so potrdili 112 novih okužb (delež 0,45-odstoten).

Umrlo je devet covidnih bolnikov, pet na Tržaškem.

Na rednih covidnih oddelkih bolnišnic v FJK se zdravi 290 covidnih bolnikov, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 24.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3983 bolnikov, in sicer 916 v Trstu, 2044 v Vidmu, 705 v Pordenonu in 318 v Gorici. Ozdravelo je 119.793 ljudi, klinično zdravih je 198, v samoizolaciji pa je 6749 ljudi.