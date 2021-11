V FJK v 24 urah skoraj potrojen delež pozitivnih testov

V FJK so danes ob 6114 PCR testiranjih potrdili 455 novih okužb, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 7,44-odstoten in se je torej skoraj potrojil od včeraj, ko je bil 2,84-odstoten. Opravili so še 16.546 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 28 novih okužb (delež 0,17-odstoten).

Umrli so trije bolniki s covidom-19, in sicer 78-letni in 79-letni moški ter 82-letna ženska. Vsi trije so bili Tržačani. Dva sta bila v bolnišnici, eden pa je bil gost doma za dolgotrajno oskrbo (Rsa).

Na rednih covidnih oddelkih je danes hospitaliziranih 98 bolnikov s covidom-19, kar je 11 več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje 16, dva manj.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3867 bolnikov s covidom-19, in sicer 852 v Trstu, 2030 v Vidmu, 685 v Pordenonu in 300 v Gorici. Ozdravelo je 111.595 ljudi, klinično zdravih je 60, v samoizolaciji pa je 2458 ljudi.

Žarišče, povezano s protestnimi shodi v Trstu, se je medtem še povečalo, je povedal podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. Po današnjih podatkih že presega več kot 150 okužb.