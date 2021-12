V FJK v enem dnevu več kot 2000 okužb

V Furlaniji - Julijski krajini so v zadnjih 24 urah opravili 9756 PCR-testov in pri tem zabeležili 1705 novih okužb s koronavirusom (delež pozitivnih testov je bil 17,48-odstoten). Poleg tega so opravili 16.322 hitrih testov in potrdili 405 novih okužb (2,48-odstoten delež pozitivnih testov). Skupno je bilo danes v FJK potrjenih 2110 novih okužb. Na intenzivnih negah zdravijo 26 covidnih bolnikov, na ostalih covidnih oddelkih pa 282. Umrlo je šest covidnih bolnikov: 88-letna ženska iz Krmina, 83-letni moški iz Trsta, 81-letna ženska iz Gradeža, 79-letna iz Vidma, 68-letnik iz Romansa in 66-letni Goričan.