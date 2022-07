V FJK v prednosti desnica

V vseh večinskih okrožjih Furlanije Julijske krajine so na septembrskih predčasnih volitvah favoriti kandidati desne sredine. To izhaja iz vseh predvolilnih anket ter iz raziskave inštituta Cattaneo, ki je posebej proučil stanje v naši deželi. FJK je razdeljena na tri poslanska okrožja, deželno ozemlje pa sestavlja en sam senatni okraj. Trije poslanci in senator bodo izvoljeni neposredno (zmaga, kdor dobi največ glasov), preostali mandati (tri za senat in pet za poslansko zbornico) pa bodo razdeljeni po strankarskih listah (proporcionalni sistem).

Inštitut Cattaneo meni, da ima desna sredina zagotovoljeno zmago v senatnem okraju ter v poslanskem okrožju, ki zajema območje Pordenona, Karnijo, Kanalsko dolino in Rezijo. Dobre možnosti ima desnosredinski kandidat v videmskem poslanskem okrožju, zmagal pa bi tudi v goriško-tržaškem okrožju, a ne s takšno prednostjo kot na Pordenonskem in v Furlaniji.

To poslansko okrožje je bilo zarisano na osnovi člena številka 26 zaščitnega zakona za slovensko manjšino z namenom, da bi olajšali izvolitev Slovenke ali Slovenka, kar se v resnici v zadnjih letih ni dogajalo Na zadnjih volitvah je bil na Goriškem neposredno izvoljen Guido Germano Pettarin, v Trstu pa nekdanji predsednik Dežele Renzo Tondo.