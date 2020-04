V FJK v zadnjih 24 urah 114 novih okužb

V FJK so v zadnjih 24 urah odkrili 114 novih okužb, največ jih je bilo na Videmskem, in sicer 65, na Tržaškem pa so zabeležili 23 novih okužb. Skupno število okuženih v FJK se je tako povzpelo na 1799. Do danes je skupaj ozdravelo 376 okuženih. V zadnjih 24 urah so tudi zabeležili 7 novih smrtnih žrtev, skupno je do danes umrlo 129 ljudi.

Na oddelkih za intenzivno oskrbo trenutno leži 60 okuženih, hospitaliziranih jih je skupno 199, v izolaciji na domu pa je 1035 okuženih, je povedal deželni odbornik Riccardi.