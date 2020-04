V FJK v zadnjih 24 urah 81 novih okužb

V zadnjih 24 urah so v FJK odkrili 81 novih okužb s koronavirusom. Skupno število okuženih se je tako povečalo na 2299. Skupno je do danes ozdravelo 695 okuženih, med katerimi pa jih 285 še pričakuje negativni bris.

Od včeraj so zabeležili 2 novi smrtni žrtvi, skupno je umrlo 171 okuženih z novim koronavirusom. Največ smrtnih primerov, in sicer 89, je bilo v Trstu, sledijo Videm s 50 smrtnimi primeri, Pordenon z 29 in Gorica s 3 smrtnimi primeri.

V oddelkih za intenzivno oskrbo se trenutno zdravi 37 okuženih, število se je še zmanjšalo v primerjavi z včerajšnjimi podatki, hospitaliziranih je 167 okuženih, v hišni izolaciji pa je 1186 okuženih.