V FJK včeraj potrdili 5 novih okužb

V FJK so včeraj potrdili 5 novih okužb z novim koronavirusom, niso pa zabeležili novih smrtnih žrtev. V FJK je trenutno 150 (+2) aktivno okuženih z novim koronavirusom, hospitaliziranih je skupno 9 bolnikov (-3), med katerimi se dva zdravita na intenzivni negi (-1). Skupno je zaradi posledic novega koronavirusa doslej umrlo 346 ljudi, 196 v Trstu, 76 v Vidmu, 68 v Pordenonu in 6 v Gorici. Ozdravelo je 2920 (+3) okuženih, klinično zdravih je 12 ljudi (=), v hišni izolaciji pa 129 ljudi (+5). V FJK je bilo skupno okuženih 3416 ljudi, 1416 v Trstu (+2), 1029 v Vidmu (=), 745 v Pordenonu (+3) in 6 v Gorici (=).