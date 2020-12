V FJK več aktivno okuženih, manj hospitaliziranih

V FJK so v minulih 24 urah ob 12.921 testiranjih potrdili 974 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih brisov je bil 7,54-odstoten, nekaj več kot dva odstotka nižji od včerajšnjega. Umrlo je 8 covidnih bolnikov, katerim je treba prišteti eno smrtno žrtev iz minulega obdobja.

Rahlo se izboljšujejo številke v bolnišnicah. Hospitaliziranih je 594 covidnih bolnikov, kar je 7 manj kot včeraj, na intenzivnih negah pa se zdravi 55 covidnih bolnikov, 4 manj kot včeraj.

Povečalo se je število aktivno okuženih. Danes jih je bilo 14.127, kar je 376 več kot včeraj.

Od začetka pandemije se je v FJK okužilo 44.533 ljudi, in sicer 9462 v Trstu, 19.812 v Vidmu, 9445 v Pordenonu in 5269 v Gorici. Tem je treba prišteti še 545 oseb izven dežele. Skupno je umrlo 1408 covidnih bolnikov, in sicer 42 v Trstu, 612 v Vidmu, 287 v Pordenonu in 89 v Gorici.

Doslej je ozdravelo 28.998 ljudi, klinično zdravih je 647, v samoizolaciji pa je 12.831 ljudi.