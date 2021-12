V FJK več kot 1000 novih okužb

V FJK so danes ob 10.356 PCR testiranjih potrdili 940 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 9,08-odstoten. Opravili so še 20.310 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 141 novih okužb (delež 0,79-odstoten). Največ jih je bilo v starostni kategoriji pod 19. letom starosti, in sicer 23,59%.

Umrlo je šest covidnih bolnikov.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 281 bolnikov s covidom-19, kar je 12 manj kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih kot včeraj potrebuje 26.

Od začetka pandemije je v FJK skupno umrlo 4160 bolnikov s covidom-19, in sicer 988 na Tržaškem, 2069 na Videmskem, 766 na Pordenonskem in 337 na Goriškem. Ozdravelo je 133.619 ljudi, klinično zdravih je 322, v samoizolaciji pa je 8212 ljudi.