V FJK več novih potrjenih okužb in samoizolacij

Epidemiološka krivulja v FJK se je ponovno obrnila, kar potrjuje tudi poročilo fundacije Gimbe, ki ga objavljamo posebej. Večje število novih okužb za zdaj ne vpliva bistveno na število hospitalizacij, ki se je le rahlo zvišalo. V FJK so danes ob 4595 PCR testiranjih potrdili 389 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 8,47-odstoten. Opravili so še 8630 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 852 novih okužb. Skupno so danes potrdili 1241 novih okužb, kar je 195 več kot včeraj.

Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 133 bolnikov, trije več kot včeraj, intenzivno zdravljenje pa jih potrebuje osem.

Umrlo je šest bolnikov s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 4850 bolnikov s covidom-19, in sicer 1186 na Tržaškem, 2309 na Videmskem, 923 na Pordenonskem in 432 na Goriškem. Ozdravelo je 295.624 ljudi, klinično zdravih je 163, v samoizolaciji pa je 19.249 ljudi, kar je 620 več kot včeraj.