V FJK več zaposlitev, a povečini za določen čas

Proizvodni sistem Furlanije - Julijske krajine je tudi zahvaljujoč se socialnim blažilcem preživel krizo, ki je lani nastala zaradi pandemije novega koronavirusa, letos pa je zopet doživel zagon, saj je v prvih devetih mesecih letošnjega leta število zaposlitev skoraj doseglo raven pred pandemijo, čeprav gre povečini za zaposlitve za določen čas oz. preko agencij. To so prve ugotovitve deželnega observatorija trga in politik dela, ki so jih danes dopoldne predstavili v prostorih deželne vlade v Trstu.

Podatki so sad raziskav tako omenjenega observatorija kot raziskovalnega inštituta Format Research in deželnega inštituta za gospodarske in družbene raziskave Ires FJK, ki sta jih naročila deželna uprava in Bilateralna ustanova za storitve in turizem. Ti podatki kažejo, da je število zaposlitev od januarja do septembra letos doseglo število 179.007, kar je le malo manj od tistega iz leta 2019, ko je bilo zaposlitev 181.695 in potem ko je lani to število padlo na 142.724. To pomeni, da je v primerjavi z letom 2019 za 1,5 odstotka manj zaposlitev, predvideva pa se, da se bo to razliko do konca leta nadoknadilo in tudi preseglo. V primerjavi z letom 2019 je manjše tudi število prenehanj delovnega razmerja: 158.317 oz. 3,4 odstotka manj kot leta 2019, ko jih je bilo 163.830. Tako je razmerje med zaposlitvami in prenehanji delovnega razmerja v prid prvim za 20.690 enot, kar je več kot pred pandemijo, ko je znašalo 17.865 enot. Tudi storitve so sledile temu trendu, saj je razmerje med zaposlitvami in prenehanji razmerja prav tako v prid prvih za 8787 enot, kar je več kot leta 2019, ko je doseglo število 6928. Večina zaposlitev pa je za določen čas, medtem ko so na drugem mestu zaposlitve preko agencij, prav tako se ugotavlja pomanjkanje delovne sile, kar je zaskrbljujoče, zato bi bilo potrebno ponovno preučiti ukrepe na področju kakovosti dela, je bilo rečeno.

V zadnjih desetih letih pa je stalno padalo tudi število samostojnih podjetnikov: le-teh je bilo leta 2010 41.000, lani pa 36.000. Leta 2019 je bilo 499 vpisov v trgovinske zbornice, lani je to število padlo na 266, letos pa se je zopet povzdignilo na 484. Skrbi pa višanje srednje starosti podjetnikov, saj jih je velik odstotek starejših od 50 let, vedno manj je tudi pripravljenosti podati se v podjetniške vode.