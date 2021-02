V FJK vse manj novih okužb

V FJK so danes ob 5466 PCR testih potrdili 197 novih okužb, ob 2419 hitrih antigenskih testih pa 65 novih okužb, skupno torej 262 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 3,6-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 2,68-odstoten. Umrlo je 11 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je 361 covidnih bolnikov, kar je 23 manj kot včeraj, na intenzivnih negah pa se zdravi 58 covidnih bolnikov, eden manj kot včeraj.

Od začetka pandemije je umrlo 2733 bolnikov s covidom-19, in sicer 615 v Trstu, 1362 v Vidmu, 580 v Pordenonu in 176 v Gorici. Ozdravelo je 59.052 ljudi, klinično zdravih je 1848, v samoizolaciji pa je trenutno 8991 ljudi.

Medtem so včeraj v FJK vbrizgali približno 80.000 odmerkov cepiva, je sporočil odbornik za zdravstvo in podpredsednik dežele FJK Riccardo Riccardi. Začelo se je tudi cepljenje osebja na univerzi v Vidmu, do četrtka bodo s cepivom družbe AstraZeneca cepili približno 800 zaposlenih, za zdaj pod 55. letom.