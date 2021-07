V FJK za zdaj brez porasta okužb

V FJK so ob 3259 PCR testiranjih potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer so jih 12 odkrili pri migrantih oz. prosilcih za azil, je sporočil podpredsednik FJK in pristojen za zdravstvo Riccardo Riccardi. Delež pozitivnih PCR testov je bil 0,55-odstoten. Opravili so še 753 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili eno okužbo. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je tako bil 0,13-odstoten. Morebitnega porasta okužb zaradi delta različice za zdaj v FJK niso zaznali. Dvainšestdeset odstotkov okužb so potrdili pri mlajših od 29. leta.

Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. V bolnišnicah je hospitaliziranih še skupno 6 covidnih bolnikov, eden se zdravi na oddelku za intenzivno nego.

Od začetka pandemije je umrlo 3789 bolnikov s covidom-19, in sicer 813 v Trstu, 2012 v Vidmu, 671 v Pordenonu in 293 v Gorici. Ozdravelo je 103.051 ljudi, klinično zdravih je 8, v samoizolaciji pa je trenutno 197 ljudi.