V FJK zabeležili 26 novih okužb

V Furlaniji - Julijski krajini so danes ob 4.249 PCR testiranjih potrdili 21 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil tako 0,49-odstoten. Opravili so še 1.802 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili pet novih okužb. Delež pozitivnih hitrih antigenskih testov je bil 0,28-odstoten. Umrl ni noben covidni bolnik.

V bolnišinicah FJK se zdravi še 7 covidnih bolnikov, in sicer šest na rednih covidnih oddelkih in eden na oddelku za intenzivno nego.

Med zdravstvenim osebjem in osebjem ter gosti domov za dolgotrajno oskrbo niso beležili okužb, ena okužba je v deželo prišla iz Španije.