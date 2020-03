V FJK zabeležili še 92 okužb in 6 novih žrtev

Podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi, ki je pristojen za zdravstvo in civilno zaščito, je sporočil dnevne podatke o koronavirusu. V zadnjih 24 urah so v Furlaniji - Julijski krajini ugotovili 92 novih okužb z virusom covid-19; skupno število okuženih je tako naraslo na 1593.

Virus je premagalo 112 oseb, klinično zdravih (kar pomeni, da ne kažejo več simptomov, njihov bris pa je še vedno pozitiven) pa je 208.

V deželi so zabeležili 6 novih žrtev; število okuženih, ki so zaradi koronavirusne bolezni izgubile življenje, je torej doseglo 113. Med pokrajinami je po številu smrti na prvem mestu Trst (59), sledijo Videm (36), Pordenon (16) in Gorica (2).

Na oddelkih za intenzivno nego je 60 pacientov, na drugih oddelkih pa je hospitaliziranih 215 ljudi. Ostali koronavirusno bolezen prebolevajo doma.