V FJK zabeležili štiri smrti, števila okuženih naraščajo predvsem v Trstu

Danes so v FJK opravili 1667 PCR testov in 6.459 hitrih testov, zabeležili so 160 novih okužb s covidom-19. Umrli so štirje covidni bolniki, in sicer 68-letnica in 80-letnik v Trstu, 74 let stara ženska v Pordenonu in 76 let star moški v Vidmu. Na intenzivni negi se zdravi 17 oseb, 79 pacientov zdravijo v drugih covidnih oddelkih.

»Število okuženih narašča predvsem v Trstu, kjer smo zabeležili celo 141 okužb,« je dejal pristojen za zdravje v deželni vladi Riccardo Riccardi, »žal se naša pričakovanja iz preteklih dni uresničujejo.«