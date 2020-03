V FJK zaradi koronavirusa manj avtobusov in vlakov

Dober del mestnih avtobusov je bil v teh dneh skoraj prazen, po novem pa bo voženj bistveno manj. Tako je sinoči pričakovano sklenila deželna vlada, odredbo je podpisal predsednik Massimiliano Fedriga. Ukrep, ki bo veljal od torka, temelji na uredbi predsednika vlade, saj ta za zajezitev epiedmije novega koronavirusa predvideva tudi morebitno reorganizacijo lokalnih prevozov.

V glavnem bo obveljal vozni red, značilen za obdobje, ko ni šolskega pouka (tako tudi medmestni avtobusi). Le na Tržaškem pa bo od torka dalje v glavnem obveljal praznični zimski vozni red avtobusov mestnih povezav. Na progah, na katerih imajo avtobusi običajno največ potnikov, bodo ohranili običajen vozni red, medtem ko bodo avtobusi vsekakor vozili tudi na progah, ki ob nedeljah niso na voljo. V Trstu bodo avtobusi vozili do 21. ure, v ostalih pokrajinah pa do 20. ure. Že od jutrišnjega dne pa se ob nedeljah ukinjajo mestni in medmestni prevozi z izjemo Trsta, napoveduje deželna vlada. Skupno bo zmanjkalo od 25 do 35 odstotkov avtobusnih voženj.

Odredba predvideva tudi zmanjšanje števila vlakov med Vidmom in Čedadom, čezmejni vlaki ne bodo vozili. Že od danes pa bodo število vlakov med Benetkami in Trstom (tudi tistih skozi Videm) ter Trbižem in Trstom prepolovili.