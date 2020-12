V FJK so danes pred napovedanim jutrišnjim datumom začeli z množičnim cepljenjem proti novemu koronavirusu. Vest sta sporočila predsednik FJK Massimiliano Fedriga in podpredsednik ter odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi. »Cepljenje bi se moralo začeti v četrtek,« sta sporočila, »toda vsaka pridobljena minuta lahko pomeni rešitev človeškega življenja,« opozarjata. Prve odmerke cepiva so ob 14. uri vbrizgali zdravstvenemu osebju v Trstu, Vidmu, Tolmeču in Tržiču, že uro prej pa v Pordenonu.