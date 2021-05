V FJK že drugi dan brez smrtnih žrtev

Danes so v FJK ob 1216 PCR testih potrdili 15 novih okužb z novim koronavirusom in ob 361 hitrih antigenskih testih eno novo okužbo. Skupaj so torej potrdili 16 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testiranj je bil 1,23-odstoten, hitrih antigenskih testov pa 0,28-odstoten.

Tudi danes, že drugi dan zapored, ni umrl noben bolnik s covidom-19. Zadnjič se je to zgodilo 17. oktobra, torej pred sedmimi meseci.

Hospitaliziranih je 72 bolnikov s covidom-19, 15 se jih zdravi na intenzivni negi.

Od začetka pandemije je v FJK skupaj umrlo 3768 bolnikov s covidom-19, in sicer 806 v Trstu, 1999 v Vidmu, 672 v Pordenonu in 291 v Gorici. Ozdravelo je 91.426 ljudi, v samoizolaciji jih je 5621.