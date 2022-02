V FJK živahno tuje podjetništvo

V Furlaniji - Julijski krajini narašča število podjetij, ki jih vodijo tuji državljani, pri čemer je zanimivo, da prednjačijo švicarska podjetja oz. podjetja, ki jih vodijo ljudje iz držav, ki niso članice Evropske unije. V naši deželi je vsega skupaj trenutno 12.777 tujih podjetij, ki predstavljajo 12,7 odstotka vseh podjetij (italijansko povprečje znaša 10,5 odstotka), zaradi česar je FJK po številu tujih podjetij na petem mestu po Toskani, Liguriji, Lombardiji in Emiliji - Romanji. To izhaja iz podatkov študijskega centra Trgovinske zbornice za Pordenon in Videm.

Ko je govor o »tujih« podjetjih, imajo pri videmsko-pordenonski zbornici v mislih realnosti, kjer je soudeležba oseb, ki niso rojene v Italiji, več kot 50-odstotna, pri čemer se upoštevajo tako deleži pri lastništvu kot vodstveni položaji. 29 odstotkov jih izhaja iz držav članic EU, 71 odstotkov pa iz držav nečlanic. 5430 tujih podjetij je na Videmskem, 3175 na Pordenonskem, 2854 na Tržaškem in 1318 na Goriškem.

Največ tujih podjetnikov (1903 oz. 9,5 odstotka) je v FJK iz Švice, pri čemer gre za t.i. »povratno priseljevanje«. Sledijo Srbija in Črna gora (1410 oz. sedem odstotkov), Romunija (1337 oz. 6,6 odstotka), Kitajska (1294 oz. 6,4 odstotka) in Albanija (1278 oz. 6,4 odstotka). Področja, na katerih so tuja podjetja oz. podjetniki najbolj dejavni, so gradbeništvo, trgovina na debelo in na drobno, storitve, namestitve in gostinstvo.

Tujih podjetij, ki jih vodijo ženske, je v FJK v povprečju 25,7 odstotka, v 13,7 odstotka primerov gre za realnosti, ki jih vodijo mladi, 43 odstotkov pa je obrtniških podjetij. Gre za številke, ki v povprečju ali pa krepko prekašajo italijanska podjetja na omenjenih področjih.

Poleg tega pandemija covida-19 ni oškodovala tujih podjetij, nasprotno: če je bilo v letu 2019 vpisov novih podjetij 162 več kot leto prej, jih je bilo v letu 2020 243 več, v letu 2021 pa kar 512 več, medtem ko je pri italijanskih podjetjih beležiti povsem nasproten trend.