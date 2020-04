V Furlaniji - Julijski krajini so v soboto legitimirali 3059 ljudi in jih oglobili 164, tri so ovadili zaradi lažnih izjav, dve pa zaradi drugih kršitev. Pregledali so tudi 993 lokalov, kjer so naleteli na le eno kršitev, niso pa odredili nobenega začasnega zaprtja.

Tržaška prefektura je med drugim poslala podroben podatek za svoje ozemlje. Na Tržaškem so legitimirali 512 ljudi in jih oglobili 39, nikogar niso ovadili. Pregledali so 18 lokalov in naleteli na eno kršitev.