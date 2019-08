V Furlaniji so se dopoldne stresla tla. Po podatkih italijanskega instituta za vulkanologijo in geologijo INGV je bilo žarišče pri Bordanu. Sunek je dosegel magnitudo 2,5, namerili pa so ga 10 kilometrov pod zemeljsko površino. Potres so po podatkih INGV čutili le v bližnji okolici žarišča.