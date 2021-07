V furlanskih Dolomitih reševali poškodovanega jamarja

Dvaindvajsetletni jamar iz kraja Roveredo in Piano se je včeraj poškodoval v jami Buca Mongana na gori Duranno v furlanskih Dolomitih na globini 20 metrov. Na kraj sta s helikopterjem civilne zaščite prva priletela reševalca gorske reševalne službe iz Veneta, dohiteli so ju nato prvi reševalci iz FJK. Medtem se je vreme naglo poslabšalo.

Reševalna akcija, pri kateri so sodelovali jamarji iz več italijanskih dežel, ki so medtem prihiteli na pomoč, se je nadaljevala vso noč. Oviralo jo je slabo vreme, predvsem pa zelo ozek vhod v jamo. Ponesrečenemu jamarju so že sinoči na mestu nudili prvo pomoč in sta se z njim ustavila v jami njegov oče ter za krajši čas tudi brat. Težava je bila, kako ga izvleči iz jame. Vhod je bil namreč preozek. Razširili so ga s stroji, kar pa je bilo še posebej zapleteno zaradi zelo krhkega jaška. Poškodovani jamar se medtem zaradi pomanjkanja prostora ni mogel premikati. Nazadnje so reševalci in zdravniki sklenili, da ga bodo potegnili iz jame le s privezom in brez nosila. Ugotovili so namreč, da si je zlomil ramo in da je utrpel poškodbe obraza, ni pa imel poškodovanega hrbta in nog.

Davi okrog 6. ure se je reševanje srečno zaključilo in so ponesrečenega jamarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Pri reševalni akciji je sodelovalo približno štirideset reševalcev gorske reševalne službe, med drugim iz Lombardije, Umbrije, Lacija in iz Trenta.