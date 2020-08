V Genovi zaživel most preporoda (foto)

Od jutri bo po prenovljenem viaduktu San Giorgio v Genovi stekel promet. Nov objekt so odprli včeraj, tik pred drugo obletnico zrušenja viadukta Morandi, v katerem je življenje izgubilo 43 ljudi. Poimenovali so ga San Giorgio in je posvečen svetniku, ki je za Genovo zelo pomemben. Tragedija se je zgodila 14. avgusta 2018. Zrušenje viadukta Morandi je bilo tako nenadno, da je v reko Polcevera pod njim zgrmelo 35 avtomobilov in tri tovorna vozila, ki so jih nato pod seboj deloma pokopali padajoči kosi betona. Zaradi tragedije je brez strehe nad glavo ostalo 600 ljudi. Živeli so namreč v zgradbah, ki so stale neposredno pod viaduktom. Tožilstvo preiskave še ni končalo, a naj bi zrušenju botrovala predvsem malomarnost pri vzdrževanju. Osumljenih je več kot 70 ljudi.

Včerajšnji dan pa je bil posvečen po eni strani inženirskemu podvigu, saj so viadukt zgradili v za italijanske razmere rekordno hitrem času, po drugi pa spominu na žrtve, saj so po triminutnem molku prebrali imena 43 umrlih zaradi zrušenja viadukta. Slovesnosti pod dežjem, tako kot na dan tragedije, so se udeležili tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki se je srečal s svojci žrtev, premier Giuseppe Conte, predsednika poslanske zbornice Roberto Fico in senata Maria Elisabetta Casellati, ministrica Paola De Micheli, župan Genove in izredni komisar Marco Bucci, predsednik Ligurije Giovanni Toti in arhitekt Renzo Piano.