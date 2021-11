V gorah do pol metra snega

Ob vplivu atlantske višinske doline in sredozemskega ciklona se v naših krajih tudi danes pojavljajo padavine, v gorah nad nadmorsko višino okrog 1300-1500 metrov, ponekod tudi nižje, v obliki snega. Danes se bo nadaljevalo oblačno in deževno vreme. Popoldne bodo padavine oslabele in mestoma lahko ponehale.

Ponoči se bo začel spuščati proti Sredozemlju hladnejši arktični zrak, ki bo oplazil tudi naše kraje. Spet se bo povečala nestanovitnost, padavine se bodo okrepile. Pojavljale se bodo predvsem plohe, vmes bo lahko kakšna nevihta. Meja sneženja se bo spuščala.

Jutri bo oblačno s padavinami. Čez dan bo zapihal južni veter in se bo postopno otoplilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1300 metrov, le zjutraj lahko tudi občutno nižje.

V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami, vmes ni izključena tudi kakšna nevihta. Kjer bo jakost občasnih padavin precejšnja, bo lahko snežilo do nižjih predelov, ni izključeno, da prehodno tudi v višjih vzhodnih predelih Kraške planote.

V Julijskih Alpah bo do ponedeljka zjutraj lahko zapadlo od 40 do okoli 70 cm snega, morda celo več, sporoča Arso.