V gorah FJK včeraj več iskalnih akcij

Gorski reševalci so včeraj opravili pet intervencij za reševanje oz. iskanje ljudi v gorah FJK. V štirih primerih je šlo za pohodnike, ki so se izgubili, dve osebi na območju občine Forni di Sopra pa je presenetilo slabo vreme. Vsa posredovanja so se uspešno zaključila in ni bilo poškodovanih. V enem primeru je bila potrebna uporaba helikopterja.

Na romarski poti za Višarje se je izgubila žena francoskega turista. Skupaj sta se odpravila proti vrhu, ko je naenkrat opazil, da je ni več za njim. Vrnil se je po poti navzdol in jo iskal skupaj s hčerkama, toda neuspešno. Sprožil je alarm. Pri iskalni akciji so sodelovali gorski reševalci z Rajblja in reševalci finančne straže ter gasilci. S terencem so se odpravili po romarski poti in jo živo in zdravo našli na Višarski planini. Z avtom so jo prepeljali v dolino, kjer sta se spet srečala z možem.