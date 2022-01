V gorah najtoplejša novoletna noč doslej

Zaradi izrazitega temperaturnega obrata ob solidnem anticiklonskem grebenu v višjih slojih ozračja in zadrževanju vlage v nižjih je bila novoletna noč občutno toplejša v gorah kot v nižinah in ob morju. Živo srebro na Višarjah se tako ponoči ni spustilo pod +8,7 stopinje Celzija, medtem ko je bila najnižja temperatura v Trstu +5,4 stopinje Celzija, na Kraški planoti okrog ničle, ponekod na Goriškem, kot denimo v Koprivnem, pa pod ničlo. V nižinah in ob morju je bilo megleno, ponekod je nastala gosta megla, v gorah pa je ozračje te dni kar pomladno oz. mestoma celo poletno. Temperature se v gorah zadržujejo daleč nad dolgoletnim povprečjem, ničta izoterma pa je nenavadno visoka nad 3500 metri. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta namerila +15,2 stopinje Celzija, kar je povsem poletna vrednost. Po še nepotrjenih toda že zanesljivih podatkih gre za najtoplejšo novoletno noč v gorah doslej, torej za rekord od začetka radiosondažnih meritev.