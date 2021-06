V gorah reševali pohodnici

V dolini Pesarina v Karniji je na stezi, ki se spušča od koče De Gasperi v dolino na nadmorski višini okrog 1500 metrov padla 64-letna pohodnica, ki si je poškodovala ramo. Na kraj je priletel deželni reševalni helikopter, ponesrečenko pa je dosegla peš tudi skupina osmih gorskih reševalcev. Na kraju so ji nudili prvo pomoč, nakar so jo dvignili v helikopter. V dolini jo je pričakalo reševalno vozilo, ki jo je prepeljalo v bolnišnico v Tolmeču.

Gorski reševalci so včeraj posredovali tudi v kraju Forni di Sopra, kjer se je na nadmorski višini 1200 metrov izgubila 65-letna pohodnica. Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali poleg gorskih reševalcev tudi reševalci finančne policije z izurjenimi psi in prostovoljni gasilci. Ko so prispeli na kraj, so zaslišali njene klice in jo dohiteli, nakar so jo varno pospremili v dolino.