V gorah spet močno sneži

Ob prehodu nove vremenske fronte se v FJK pojavljajo povečini zmerne do ponekod občasno močne padavine. V gorah močno sneži. Meja sneženja se bo v popoldanskih in večernih urah, ko bo zapihala burja in se bo ozračje ohlajalo, spuščala. Proti koncu padavin bo snežilo nad nadmorsko višino okrog 500 metrov. Ni izključeno, da se bodo snežinke pozno popoldne ali zvečer lahko prehodno pomešane z dežjem prikazale tudi v vzhodnih višjih predelih Kraške planote.

Jutri se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Hladneje bo.

V soboto bo sprva delno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala. Jutro bo mrzlo.

V nedeljo bo oblačno s padavinami in razmeroma hladno.