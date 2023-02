V gorah v soboto močan severni veter do 100 km/h

V gorah bo jutri (v soboto) zapihal močan severni veter, ki bo lahko dosegal hitrost od 85 do 100 km/h, je zapisal Arso v oranžnem opozorilu. Nevarnost snežnih plazov bo zmerna, so še zapisali v rumenem opozorilu. Rumeno opozorilo za jutri zaradi močnih vetrov v gorah je objavila tudi civilna zaščita iz FJK.

Naj dodam, da je ob močnem severnem vetru možno, da bo na južni strani Alp zapihal fen ali fen premešan z burjo. Možno, da bodo zato jutri temperature zlasti v severnejših nižinskih predelih prehodno višje in da bo relativna vlaga v zraku zelo nizka, torej da bo pritekal zelo suh zrak.

Do nedelje sicer ne bo večjih vremenskih sprememb in bo prevladovalo stanovitno vreme s prevladujočo jasnino ali zmerno oblačnostjo in danes še občasno zamegljenostjo. V nedeljo, ko se bo manjša vremenska motnja od severa spuščala proti Sredozemlju bo predvidoma nekaj več oblačnosti, morebitnih omembe vrednih padavin, če ne le izjemoma, pa ni pričakovati.

Od ponedeljka bo iznad daljnega severovzhoda začel pritekati občutno hladnejši zrak. Prihodnji teden bo zelo mrzel, toda povečini sončen. Arso je zaradi nizkih temperatur za ponedeljek in torek že objavil rumeno opozorilo.