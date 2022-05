V Gorici in Trstu prvi festival spremembe

Zaznati in napovedati velike spremembe v družbi in gospodarstvu v Italiji s širšim evropskim in mednarodnim pridihom: to je cilj prvega festivala spremembe, ki bo 26. in 27. maja potekal v Gorici in Trstu v organizaciji Trgovinske zbornice Julijske krajine in svetovalnega podjetja The European House Ambrosetti ter ob podpori družbe BAT Italia in fundacij goriške in tržaške hranilnice in pod pokroviteljstvom Dežele Furlanije - Julijske krajine, občin Trst in Gorica ter Univerze v Trstu.

Na dvodnevnem dogodku, ki so ga danes dopoldne predstavili na sedežu Trgovinske zbornice Julijske krajine v Trstu, se bodo zvrstili mednarodno priznani izvedenci – npr. kolumnist dnevnika Corriere della Sera Federico Rampini, svetovalec pariškega župana in docent na Sorboni Carlos Moreno, predsednik Združenja italijanskih hranilnic Acri Francesco Profumo, nekdanji svetovalec bivše ameriške državne sekretarke Hillary Clinton in predsednika Baracka Obame Alec Ross, arhitekt Andreas Kipar in drugi – ob njih pa še predstavniki inštitucij, ki bodo razpravljali o razvojnih strategijah in scenarijih v zvezi s spremembami, ki se tičejo načina dela, življenja in poslovanja, pa tudi tega, kako se mesta, družba, javne uprave in podjetja lahko uspešno soočijo s temi spremembami v zgodovinskem obdobju, ki ga zaznamujeta velika hitrost in negotovost. Pri vsem tem organizatorji želijo v to vključiti tudi krajevno ozemlje in njegov podjetniški sistem, saj dogodek spada med strateške ideje podjetja Ambrosetti o strategijah in ukrepih za kompetitivnost Julijske krajine, ki je po oceni organizatorjev strateško vozlišče glavnih kopenskih in pomorskih trgovskih poti ter težišče tehnoloških inovacij. Končni cilj je krepiti privlačnost ozemlja ter oblikovati razvojne scenarije za Italijo v evropskem in mednarodnem okviru.

26. maja se bo v palači de Bassa v Gorici govorilo o scenarijih spremembe, mestih in družbi prihodnosti ter o tehnologijah, ki bodo spremenile življenje ljudi, medtem ko bo 27. maja na sedežu Trgovinske zbornice v Trstu govor o možnosti integracije med trajnostjo in poslovnimi modeli ter o turizmu v dobi t.i. »nove normalnosti«. Srečanjem bo mogoče slediti tako v živo kot na spletni strani www.festivaldelcambiamento.com.