Policista iz Sežane sta pretekli četrtek v gozdu pri sežanskem Gabrku zasegli 141 sadik konoplje, visoke od 20 do 190 centimetrov. Gojil jih je 24-letnik iz okolice Sežane.

Policista sta med opravljanjem nalog v gozdu odkrila nasad, v katerem je bilo več plastičnih cvetličnih korit in drugih posod s sadikami konoplje, pri čemer sta opazila moškega, ki je oskrboval rastline. Ker je bilo očitno, da je nasad njegov, sta mu odvzela prostost.

Na podlagi odredbe sodišča so policisti preiskali tudi njegovo stanovanje in druge prostore, kjer so našli in zasegli še približno 800 gramov konoplje in dva kovinska bokserja, ki sodita med prepovedano orožje.

Policisti bodo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo, uvedli pa bodo tudi postopek zaradi posesti prepovedanega orožja.