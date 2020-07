V gozdu v Divači odkrili ukradene izvenkrmne motorje

Piranski in izolski policisti so v juliju obravnavali 21 prijavljenih primerov tatvin izvenkrmnih motorjev, ki so bili odtujeni s plovil na območju obeh občin – v kanalih Fazan, Sv. Jerneja in Roja ter v marini Izola. Ugotovili so, da je storilec v vseh primerih neovirano dostopal do privezanih plovil in v različnem časovnem obdobju izvrševal tatvine.

Sežanski policisti pa so prejeli obvestilo občana, da je v okolici Divače v gozdu opazil večje število izvenkrmnih motorjev. Na kraju so kriminalisti in policisti dejansko našli in zavarovali 11 tovrstnih motorjev različnih znamk, na katerih so bile v večini že odstranjene identifikacijske oznake. Na podlagi tako zbranih obvestil so pretekli petek prijeli 44-letnega državljana Litve, ki se je pripeljal do odloženih izvenkrmnih motorjev.

Osumljencu so odvzeli prostost in zanj odredili pridržanje. V ponedeljek je bil osumljeni s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog državne tožilke zanj odredila pripor.