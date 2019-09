V Guinnessovi knjigi rekordov tudi Dončić in Marija ter Andrej Štremfelj

Na police povsod po svetu je včeraj prišla nova izdaja Guinnessove knjige rekordov 2020. Že 66. izdaja ponuja na tisoče novih rekordov, med njimi tudi 23 slovenskih. Pet jih je postavljenih na novo, v mednarodno izdajo pa so vključeni trije.

Med Slovenci, ki so postavili Guinnessove rekorde, izstopa Luka Dončić, saj so mu priznali kar dva. Kot najstnik je dosegel največ trojnih dvojčkov v ligi NBA in se s tem uvrstil v urednikov izbor knjige. Zastopan pa je še z enim rekordom, saj mu je kot najmlajšemu igralcu pri 19 letih in 333 dnevih s trojnim dvojčkom uspelo zbrati 30 točk. »Izredno sem ponosna nanj. Vsekakor to dokazuje, da Luka to počne z veseljem, rekordi pa pridejo spontano. Bil je kar presenečen, ko je izvedel, da bo zapisan v knjigo. Morala sem mu povedati, katere rekorde je sploh dosegel,« je na konferenci povedala mama Luke Dončića Mirjam Poterbin.

Posebna zanimivost letošnje knjige je rubrika Kaj se je zgodilo na moj rojstni dan? ki za vsak dan v letu predstavlja en rekord, ki se je zgodil točno na ta dan. V tem poglavju je v mednarodni izdaji objavljen tudi rekord, ki sta ga pred 30 leti dosegla Marija in Andrej Štremfelj. Kot prvi zakonski par sta osvojila Mount Everest. Marija Štremfelj je bila takrat šele tretja Evropejka na Everestu in je še vedno edina Slovenka s takim dosežkom.

Kako popularni so Guinnessovi rekordi, priča število prijav, ki jih dobi upravna ekipa Guinnessove knjige rekordov. Vsak dan so pregledali več kot 100 prijav, skozi sito pa jih je prišlo samo od pet do 15 odstotkov. V zadnjem letu je bilo tako uspešnih 5103 prijav. Med drugim so morali zavrniti prijave za najkrajši svinčnik na svetu, največ neprebranih elektronskih sporočil in najdaljše prhanje.