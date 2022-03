»V Harkovu so nas zjutraj prebudile bombe«

Zdaj je tu veliko bolj mirno kot v Harkovu. Dvakrat ali trikrat na dan zazvoni alarm in se poskrijemo, mesto je obkolila ruska vojska. Bitke pa v glavnem potekajo v najbližjih vaseh, kot so Trostjanec, Ahtirka in druge. Ruske čete v glavnem obidejo mesto na poti proti Kijevu.

V Harkovu, mojem rojstnem in ljubljenem mestu, kjer so moji prijatelji, študentje in pacienti, pa je pravi pekel. Rusi uničujejo staro mestno jedro in stanovanjske predele, ljudje prenočujejo v podzemlju, primanjkuje zdravil, hrane in vode ... To še ni Grozni ali Alep (čečensko in sirsko mesto, ki ju je leta 2000 oz. 2016 popolnoma uničila ruska vojska, op. ur.), gremo pa v tisto smer. En tuj študent in več profesorjev z moje univerze je bilo ubitih. V Harkovu je že umrlo okoli tristo civilistov (v naslednjih 24 urah po intervjuju se je obračun menda še krepko poslabšal, op. ur.).

Beremo o bombardiranju več šol, univerze, katedrale. Mediji s težavo preverjajo, ker je v Harkovu zelo nevarno.

Imam fotografije treh uničenih hiš, ki so stale le 500 metrov od našega stanovanja. Tam je umrlo več ljudi. Ni težko preveriti. To gledamo mi v neposrednem prenosu, preko posnetkov prijateljev ...