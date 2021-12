V hiši gojil 229 sadik konoplje

Izolski policisti so minuli teden v hišni preiskavi pri 43-letnem domačinu odkrili dva posebej prirejena prostora z opremo za gojenje konoplje in zasegli 229 rastlin te prepovedane droge. Osumljenca, sicer specialnega povratnika, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici, ki je zoper njega odredila pripor.

Hišno preiskavo so policisti opravili v sredo, pri tem pa v nadstropju stanovanjske hiše odkrili dva posebej prirejena prostora z opremo za gojenje konoplje. Našli in zasegli so 229 sadik rastline ter večje število setov grelnih luči in ventilatorjev. Skupna bruto teža svežih rastlin je znašala 78 kilogramov, pri čemer policisti ocenjujejo, da bi teža posušenih rastlin znašala približno 20 kilogramov.

Izoljana, specialnega povratnika kaznivih dejanjih s področja prepovedanih drog, so privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zanj odredila pripor. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami kazenski zakonik predvideva kazen od enega do desetih let zapora.