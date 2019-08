V hiši v Zagrebu šest mrtvih

Hrvaški policisti so sinoči ob 21.30 v hiši v Zagrebu našli umorjenih šest ljudi, ubitih s strelnim orožjem. Okrog 4. ure zjutraj so našli storilca, ki pa je nato storil samomor. Trupla dveh moških, treh žensk in desetletnega otroka so našli v naselju Kajzerica, v hiši so našli tudi nepoškodovanega sedemmesečnega dojenčka.

Morilca, ki je po dejanju pobegnil, so policisti našli v naselju Brezovica. Med aretacijo je storil samomor.

Načelnik hrvaške policije je povedal, da v povezavi s hišo, v kateri je prišlo do množičnega umora, policija v zadnjem času ni prejela nobenih prijav. Sosedje so pred streljanjem iz hiše slišali glasno žensko vpitje. Po besedah prič, naj bi šlo za dejanje iz ljubosumja. Ena od ubitih naj bi bila nekdanja žena morilca.

Zagrebška četrt Kajzerica je bilo celo noč popolnoma blokirana, prav tako vsi dostopi v Zagreb, na katerih je policija postavila patrulje.