V Istri in na Reki že več dni brez novih okužb

V Istri že 13. dan zapored niso potrdili novih okužb s koronavirusom, poroča časopis La voce del popolo. V zadnjih 24 urah so opravili 74 testiranj in so bili vsi negativni. Istrska civilna zaščita je napovedala ponovno odprtje vrtcev in šol predvidoma za 11. maj. Še vedno pa velja prepoved zbiranja več kot petih oseb. Frizerji in estetski saloni pa bodo predvidoma odprli že 4. maja.

Spodbudne vesti prihajajo tudi z Reke, kjer že 9. dan ne beležijo novih okužb s koronavirusom. V Kvarnerju so doslej potrdili 70 primerov okužbe, 35 okuženih pa je že ozdravelo. Oblasti sicer še vedno svetujejo uporabo zaščitnih mask.