V Istri največ dnevnih žrtev od začetka pandemije

Pandemija z novim koronavirusom se v Istrski regiji ne umirja. Danes je umrlo največ covidnih bolnikov v 24 urah od začetka pandemije, in sicer štirje, poroča časopis La voce del popolo. Bitko z virusom so izgubile 83-letna, 82-letna, 75-letna in 60-letna oseba, od katerih so tri že imele predhodne zdravstvene težave.

V Puljski bolnišnici je skupno hospitaliziranih 76 covidnih bolnikov, 61 se jih zdravi na rednih covidnih oddelkih, 2 na oddelku za ginekologijo in porodništvo in 13 na oddelku za intenzivno nego.

Opravili so 482 testiranj, ob katerih so potrdili 132 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 27,3-odstoten.