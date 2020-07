V Istri nova »težka« okužba

V hrvaški Istri so tudi danes potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom. Gre pa za okužbo, ki povzroča večjo zaskrbljenost, kajti odkrili so jo pri ženski iz Umaga, ki je lastnica storitvene dejavnosti. Zato je po dodatnih testiranjih mogoče pričakovati povečano število okuženih oseb, ki so bile z njo v stiku, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Trenutno je v puljski splošni bolnišnici zaradi covida-19 hospitaliziranih osem ljudi, več kot 150 pa jih je na območju celotne Istre v samoizolaciji. Včeraj so sicer na Hrvaškem potrdili 96 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 1. aprilu. Današnje podatke bodo objavili v popoldanskih urah.