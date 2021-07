V Istri pogrešajo italijansko televizijo

Italijani v Istri, razen redkih izjem, ne morejo spremljati italijanskih televizijskih programov, kar jih po oceni Italijanske unije (IU) prikrajša za stik z italijanskim jezikom in matično domovino. To so manjšinski predstavniki pojasnili italijanskemu ministru za gospodarski razvoj Giancarlu Giorgettiju, ki se je v Ljubljani udeležil neformalnega evropskega vrha o gospodarski kompetitivnosti. Minister, ki pripada Ligi, se je sestal tudi z delegacijo italijanskih podjetnikov v Sloveniji (v njej je bil tudi Edi Kraus) ter z italijanskim veleposlanikom Carlom Campanilejem.

Voditelja Italijanske unije Maurizio Tremul in Marin Corva, poslanec Felice Žiža in predsednik Italijanske obalne skupnosti v Sloveniji (Can Costiera) Alberto Scheriani so Giorgettiju orisali hude težave pri sprejemanju italijanskih TV signalov v Istri. Posebej so bili omenjeni programi RAI, Mediaset in La7. Predlagali so tudi ukrep, po katerem bi lahko TV Koper-Capodistria spremljali na italijanskem ozemlju, vsaj v Venetu in na vzhodni italijanski obali.

Zastopniki italijanske manjšine predlagajo, da bi v italijansko-slovenske razgovore o gospodarskih spodbudah za italijansko manjšino v Sloveniji ter za slovensko v Italiji razširili na Hrvaško, kjer živi večji del pripadnikov italijanske narodne skupnosti.