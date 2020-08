V Istri v zadnjih 24 urah potrdili 8 novih okužb

V Istri so v zadnjih 24 urah ob 357 testiranjih potrdili 8 novih okužb z novim koronavirusom. V treh primerih gre za osebe, ki so že bile v samoizolaciji, ker so bile v stiku z okuženimi, v enem pa za avstrijskega državljana, ki se bo vrnil v svojo državo.

V zadnjih 24 urah sta v Istrski regiji ozdraveli dve osebi. Aktivnih primerov okužbe je 81, v samoizolaciji pa je 256 okuženih s covidom-19.

Na Reki so v zadnjih 24 urah ob približno 600 testiranjih potrdili 4 nove okužbe z novim koronavirusom. Štiri osebe so tudi ozdravele.